Арбитраж отклонил заявление о банкротстве СПб-биржи из-за отсутствия информации в реестре

В определении суда говорится, что торговая площадка сама подала на банкротство

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Причиной, по которой Арбитражный суд Москвы отклонил заявление СПб-биржи о банкротстве, стало то, что заявитель не опубликовал информацию о готовящемся банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Это следует из определения суда.

В документе утверждается, что торговая площадка сама подала на банкротство.

При этом днем ранее сама биржа сообщила, что подача заявления о банкротстве была произведена злоумышленниками. Как указывалось в сообщении площадки, СПб-биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с якобы поданным биржей заявлением о банкротстве. В частности, она намерена инициировать расследование подлога документов.

"В рассматриваемом случае доказательство соблюдения требования о приложении к заявлению публикации юридически значимого сообщения в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц должником представлено не было. Кроме того, на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве данная информация также отсутствует", - говорится в определении.

"Возвратить заявление ПАО "СПб-биржа" о признании его несостоятельным (банкротом)", - заключается в документе.

Отмечается, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.