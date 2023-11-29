Белорусским экспортерам продлили возможность получать наличную валюту с продаж

Документ будет действовать до конца 2024 года

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Совет министров и Национальный банк Белоруссии своим решением продлили до конца 2024 года разрешение юридическим лицам получать от нерезидентов наличную валюту по экспортным договорам. Соответствующее совместное постановление правительства и банка опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документом вносится изменение в постановление Совмина и Нацбанка от 7 июня 2022 года, которое разрешало юридическим лицам - резидентам получать от нерезидентов наличную иностранную валюту при проведении операций, связанных с экспортом товаров (работ, услуг), с обеспечением зачисления полученных средств на банковские счета в Белоруссии. Постановление действовало по 31 декабря.

При принятии документа в прошлом году в Совмине поясняли, что постановление позволит предприятиям осуществлять деятельность "в условиях введенных коллективным Западом санкций и сложности проведения расчетов в безналичной форме по валютным экспортным договорам".