Количество реструктуризаций кредитов физлиц в "Сбере" сократилось на 41% за год

По данным Сбербанка, средний чек реструктуризаций, проведенных в октябре, также снизился и составил 457 тыс. рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сбербанк отмечает улучшение ситуации с реструктуризацией кредитов россиян: за январь - октябрь текущего года количество таких операций сократилось на 41% в годовом выражении, а их объем - на 37%. Об этом сообщил ТАСС директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.

"За 10 месяцев этого года мы реструктуризировали 117 тыс. кредитов на 52 млрд рублей - это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 41% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 37% меньше по их сумме", - сказал Кузнецов. По его словам, основная часть операций происходит в "Сбербанк онлайн": 87% заявок на программы реструктуризации поступает через этот канал, почти 70% - там же подписываются, 26% онлайн-реструктуризаций проходит за семь минут.

По данным Сбербанка, средний чек реструктуризаций, проведенных в октябре этого года, также снизился и составил 457 тыс. рублей (в октябре 2022 года - 469 тыс. рублей).

Количество сделок с комплексным урегулированием (погашение кредитов в нескольких банках) превысило 4 тыс., а их общая сумма достигла 1,9 млрд рублей.