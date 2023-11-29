Дефицит бюджета Приморья 2023 года сократился на 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Общий объем доходов бюджета Приморского края в 2023 году увеличен на 6,6 млрд рублей, тогда как расходы выросли на 4,55 млрд рублей, что сократило дефицит на 2 млрд рублей. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли соответствующие поправки сразу в двух чтениях, сообщает корр. ТАСС.

"Куда мы предлагаем направить средства: 612 млн рублей на восстановление прав обманутых дольщиков, 552 млн рублей - это субвенции бюджета фонда пенсионного и социального страхования на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Вы знаете, что это федеральная программа и это наша доля софинансирования. Министерству сельского хозяйства [края] - 153 млн рублей на возмещение части затрат на создание модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 509 млн рублей - на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли птицеводства и молочного скотоводства", - представила проект закона депутатам председатель правительства Приморья Вера Щербина.

По ее словам, внесение изменений обусловлено в первую очередь тем, что в регион поступают специальные казначейские кредиты в объеме 8,6 млрд рублей, а также идет перераспределение части средств внутри программ.

В частности, министерству здравоохранения региона направлено 600,5 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС по 11 краевым учреждениям здравоохранения. Эти средства пойдут в том числе на повышение оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. Также 200 млн рублей запланировано на пополнение резервного фонда правительства Приморского края, а министерству по делам ГО и ЧС региона - 110 млн рублей на пополнение резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Депутаты приняли проект поправки сразу в двух чтениях 32 голосами "за". Таким образом, после корректировки основные параметры бюджета ставили по доходам 214,4 млрд рублей, по расходам - 224,8 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2023 год сократится на 2 млрд рублей и составил 10,3 млрд рублей.