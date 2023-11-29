В Москве откроют первый магазин российского бренда, занявшего нишу Zara Home и H&M Home

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый магазин российского бренда Redecoro, занявшего нишу после ухода Zara Home и H&M Home, откроется 30 ноября 2023 года в столичном торговом центре "Метрополис". Об этом сообщила ТАСС управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова.

"Первый магазин Redecoro, площадью 370 кв. м, откроется 30 ноября в 12:00 в торговом центре "Метрополис". Бренд представит собственную линейку домашнего декора, посуды, товаров для кухни и ванной", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, бренд ориентируется на средний ценовой сегмент, его особенностью станет технологичность и цифровизация. Например, в магазине будут установлены кассы самообслуживания, что позволит совершать покупки быстро и без очередей. В дизайне коллекции сочетаются элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля. Продукция изготавливается на фабриках в России, Турции, Индии и Китае. На многих из них производится ассортимент Zara Home и H&M Home.

"В декабре откроется второй магазин бренда в торговом центре "Афимолл Сити". В том числе, здесь мы представим лимитированную коллекцию товаров, принт для которой разработан с использованием искусственного интеллекта", - добавила Кондакова.

Ранее Кондакова рассказывала ТАСС, что компания не копирует продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатывает линейки. Она отмечала, что диверсификация поставщиков и большое количество партнеров помогают не зависеть от политической, экономической, эпидемиологической ситуации в мире. Redecoro - российская сеть технологичных магазинов, основанная весной 2023 года в Москве.

Как сообщалось, ряд зарубежных компаний объявили о приостановке работы в России из-за западных санкций, введенных из-за спецоперации на Украине. Среди брендов, свернувших свою работу в РФ, оказались Zara Home и H&M Home.