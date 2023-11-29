Надежность энергетической системы Западного Казахстана повышена в два раза

Власти полагают, что усиление электрической сети западной зоны станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в режиме телемоста принял участие в церемонии подключения новых линий электропередачи, построенных в Атырауской области для усиления электрической сети западной части страны. Как сообщили в пресс-службе правительства, это позволит повысить надежность энергетической системы региона в два раза.

"Для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей Западной зоны Казахстана АО "Kegoc" построило пять линий электропередачи 220 кВ по маршруту "Западно-Казахстанский энергоузел - Атырау - Мангистау" общей протяженностью порядка 780 км. В ходе работ установлено свыше 4,2 тыс. электрических опор, обеспечено расширение подстанций "Уральская", "Правобережная", "Индер", "Кульсары", "Тенгиз", а также введена новая распределительная подстанция "Карабатан", - говорится в сообщении.

В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети. "На участке Западно-Казахстанский энергоузел - Атырау со 100 МВт до 200 МВт; на участке Атырау - Мангыстау с 50 МВт до 200 МВт. В совокупности это в два раза повысило надежность сети западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму", - отметили в кабинете министров.

В свою очередь Смаилов подчеркнул, что этот стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики западного региона. "Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции Мангистауском атомном энергетическом комбинат (МАЭК)", - сказал он.

Власти полагают, что усиление электрической сети западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.

11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Затем отключился блок № 3 на теплоэлектростанции МАЭК, для промышленных объектов были введены ограничения потребления электроэнергии. Для некоторых населенных пунктов Мангистауской области власти также ввели веерные отключения электроэнергии. 3 июля из-за аварийного отключения энергоблока № 1 на тепловой электрической станции МАЭК были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и некоторым населенным пунктам. В тот же день из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях.