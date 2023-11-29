Спустя год после запуска ChatGPT ИИ внедрила четверть российских компаний

Эксперты считают, что тренд на искусственный интеллект будет и в 2024 году, но человека он все-таки не заменит

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четверть российских компаний внедрили технологии искусственного интеллекта на ноябрь 2023 года - спустя примерно год после вызвавшего бум языковой модели ChatGPT, половина использует их ежедневно, рассказали ТАСС в "Авито работе". Эксперты считают, что тренд на ИИ будет и в следующем году, но человека он все-таки не заменит.

В "Авито работе" и банке "Точка" опросили 10 тыс. представителей компаний из 19 сфер, в том числе транспорта, страхования, искусства, туризма, телекоммуникаций, охранного бизнеса и других. 24% респондентов заявили, что их компании уже используют ИИ, и почти половина (49%) из так ответивших добавили, что взаимодействие идет на ежедневной основе.

Больше всех ежедневно используют искусственный интеллект в сфере транспорта и логистики (67%), в гостинично-ресторанном бизнесе (59%), в банкинге (58%), сферах торговли (56%) и медицины (55%).

Аналитики также выделили перечень задач, при выполнении которых ИИ пользуется популярностью. Это работа с клиентами (37%), сбор аналитики (36%), планирование процессов (33%), вычисления (32%), обработка запросов (32%) и написание текстов (31%). Процентные показатели у этих задач, как следует из исследования, мало отличаются между собой, но составители обзора подчеркнули, что это наиболее популярные запросы для ИИ.

Искусственный интеллект вошел в моду в конце прошлого года - немалую роль в этом сыграл ChatGPT. Компания OpenAI представила его 30 ноября 2022 года - и уже спустя пять дней он набрал аудиторию в 1 млн пользователей, писал в соцсети X (ранее Twitter) глава OpenAI Сэм Альтман. Еще через несколько месяцев он пробил отметку в 100 млн пользователей.

ИИ действительно может упростить работу некоторых сотрудников - это касается дизайнеров, копирайтеров, специалистов отдела продаж, считает директор по развитию "Авито работы" Дмитрий Пучков. Работа и мышление человека не будет заменена этими технологиями полностью, добавляет он, но есть "некоторые блоки задач" для них, особенно в ситуации дефицита кадров.

С невозможностью сегодня полностью заменить человека ИИ соглашается лидер направления "Данные" в "Точке" Галина Вакулина. "Всегда есть риск, что клиент задаст такой вопрос, на который у ИИ не найдется адекватного ответа. Поэтому всегда должен быть живой человек, страхующий машину <...>. В целом я уверена, что тренд на использование ИИ будет и дальше расти в 2024 году, а компании смогут находить для них все больше и больше применений", - заключила эксперт.