"Билайн" выявил схему мошенников со звонком "сотрудников" сотовых операторов

Мошенники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность войти в личные кабинеты банков и других сервисов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" выявил схему телефонного мошенничества для получения злоумышленниками доступа к номерам абонентов телекоммуникационных компаний. Мошенники звонят жертвам под видом представителей сотовых операторов, уточнили ТАСС в "Билайне".

Схема выглядит так: злоумышленники звонят жертве и утверждают, что по ее номеру телефона подана заявка на смену оператора связи. Далее якобы для обеспечения безопасности номера мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете. Жертва выполняет это, ей приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Мошенникам нужен именно код.

"Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, "Госуслуг" и других сервисов", - предупредили в "Билайне".

Но, как заверил оператор, представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и никогда не требуют диктовать коды. Они также не просят рассказать чувствительную информацию или пересылать какие-либо данные на другие номера.