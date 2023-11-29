В Японии открылась выставка роботов IREX 2023

По словам организаторов экспозиции, в 2023 году свои разработки представили более 650 компаний со всего мира, организовавших свыше 3,5 тыс. стендов

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Международная выставка роботов и робототехники IREX (International Robot Exhibition) открылась в выставочном центре Big Sight в Токио. Как сообщили организаторы экспозиции, в этом году свои разработки представили более 650 компаний со всего мира, организовавших свыше 3,5 тыс. стендов.

Большинство экспонатов, как убедился корреспондент ТАСС, представляют собой роботизированные руки и манипуляторы, способные выполнять различные виды работ: от грузоподъемных до требующих мелкой моторики действий. На IREX новейшие достижения в области робототехники представили не только гиганты индустрии, такие как Kawasaki, Epson, Yaskawa и Fanuc, но и сотни небольших частных компаний и научно-исследовательских центров при различных институтах Японии и зарубежья.

На некоторых стендах посетители выставки могли посоревноваться в выполнении различных действий с специализированными роботами. В частности, на одной из экспозиций можно было проверить свои баскетбольные навыки в поединке с механизированной рукой: как смог убедиться корреспондент ТАСС, даже специально запрограммированный под эту задачу робот не каждым броском мяча попадает в двигающуюся корзину. "Когда смотришь на этих роботов, невольно задумываешься, что очень скоро многие виды работ за людей начнут выполнять они, - рассказал ТАСС посетитель выставки средних лет. - С одной стороны, это здорово в свете старения населения и нехватки рабочих рук, но с другой - немного беспокоишься, а не настанет ли момент, когда уже людям придется бороться за рабочие места, занятые роботами".

Выставка IREX проводится раз в два года начиная с 1973 года.