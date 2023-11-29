СМИ: Чехия рассматривает возможность заморозки новых объектов российского госимущества

По данным Чешского телевидения, проводится проверка отелей, принадлежащих государственным организациям РФ

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Финансово-аналитическое управление Чехии рассматривает возможность заморозки новых объектов недвижимости, принадлежащей российским государственным организациям. Они могут подпасть под действие национальных санкций в дополнение к около 70 зданиям, в отношении которых правительство страны приняло аналогичное решение 15 ноября, сообщило Чешское телевидение.

По его информации, проводится проверка отелей, принадлежащих российским государственным организациям. Речь идет, например, о гостиницах Ulrika и Moskevsky dvur в Карловых Варах (западная часть страны), которые контролируются, как утверждается, компанией "Связьинвестнефтехим" из Татарстана и российской госкомпанией "Медицинский центр" соответственно.

Чешские власти две недели назад включили в национальный санкционный список компанию по управлению российской зарубежной недвижимостью "Госзагрансобственность". Она более не может совершать никаких действий по управлению имуществом в республике.

Чешские власти предлагают расширить санкции Евросоюза на физических и юридических лиц, внесенных в национальный санкционный список.