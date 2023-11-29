Reuters: кредиторы согласились с условиями Шри-Ланки по реструктуризации внешнего долга

По информации агентства, договоренности достигнуты через месяц после подписания ланкийским Минфином договора с Экспортно-импортным банком Китая о принципах и условиях урегулирования непогашенной задолженности в размере $4,2 млрд

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Страны-кредиторы согласились с условиями Шри-Ланка по реструктуризации внешнего долга и одобрили соответствующее соглашение, однако власти страны пока не получили официальное письмо-уведомление. Об этом сообщил источник в правительстве островного государства агентству Reuters.

По его информации, договоренности достигнуты через месяц после подписания ланкийским Минфином договора с Экспортно-импортным банком Китая о принципах и условиях урегулирования непогашенной задолженности в размере $4,2 млрд. КНР входит в число крупнейших кредиторов Шри-Ланки, ее долг Китаю достиг почти $7 млрд, что составляет 52% от внешней задолженности перед иностранными государствами.

Шри-Ланка намеревалась также проводить переговоры с Индией и Парижским клубом кредиторов о реструктуризации внешнего долга, которая предусматривает как списание всей или части суммы долга, так и пересмотр условий кредитов.

Шри-Ланка переживает самый острый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии ковида, что привело к нехватке валютных резервов в стране. Ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Зарубежным заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который на пике кризиса достигал $51 млрд за счет получения различных иностранных кредитов, половина из которых была предоставлена Китаем.

12 апреля 2022 года Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения страны. По оценкам Всемирного банка, экономика островного государства в прошлом году сократилась на 9,2%.