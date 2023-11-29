Парламент Чехии утвердил бюджетный дефицит на 2024 год в размере $11,5 млрд

Депутаты продолжат дебаты о перераспределении средств между отдельными статьями госбюджета, но уже не смогут изменить его дефицит

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила дефицит государственного бюджета республики на 2024 год в размере 252 млрд крон ($11,5 млрд). Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Депутаты продолжат дебаты о перераспределении средств между отдельными статьями госбюджета, но уже не смогут изменить его дефицит. Премьер-министр республики Петр Фиала проинформировал ранее, что бюджетный дефицит составит 2,2% ВВП. "Чехия спустя много лет вновь будет иметь бюджет с дефицитом менее 3%, а такой порог установлен Маастрихтскими критериями [еврозоны, в которую в перспективе может вступить Чехия]", - сказал он.

Расходные статьи бюджета составят 2,192 млрд крон (около $99,5 млрд), доходные - 1,940 млрд крон (примерно $88 млрд). Из министерств наибольшую прибавку по сравнению с 2023 годом получит Минобороны. В бюджете, по информации властей, отражены обязательства страны повысить расходы на оборону при обеспечении государством социальных выплат гражданам. В бюджет Чехии на 2023 год заложен дефицит на сумму 295 млрд крон ($13,395 млрд).

Нижняя палата чешского парламента утвердила также внедрение в стране электронного удостоверения личности. Граждане, скачав соответствующее приложение на смартфоны, с будущего года смогут использовать его в республике наравне с действующими документами.