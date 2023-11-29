В Якутии более 50% доходов бюджета планируют направить на социальные нужды

Председатель комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике Юрий Николаев отметил, что в проекте закона также учли поддержку сферы сельского хозяйства

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Более половины доходов бюджета Якутии направят на социальные нужды, сообщил журналистам председатель комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Юрий Николаев. Депутаты парламента приняли проект закона о государственном бюджете республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов во втором окончательном чтении.

"Бюджет - социально направленный: более 50% нашей доходной части идет на социальные нужды. Это касается образования, это касается здравоохранения, - сообщил Николаев. - У Республики Саха (Якутия) есть собственные законы поддержки разных слоев населения, <…> мы постарались в этом бюджете максимально, исходя из нашей доходной части, рассмотреть эти проблемы".

Он отметил, что в проекте закона была учтена поддержка сферы сельского хозяйства. Увеличены объемы финансирования госпрограммы республики о развитии сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 500 млн рублей за счет сокращения параметров резервного фонда правительства региона. Внесены изменения по увеличению с 1 января 2024 года ставки субсидии на 1 кг молока с 60 до 65 рублей, по увеличению возмещения затрат на содержание маточного поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство с 37 тыс. рублей до 39 тыс. рублей на голову КРС в год, а в арктических районах - до 45 тыс. рублей в год.

По данным Минфина Якутии, доходная часть госбюджета республики на 2024 год составляет свыше 302,6 млрд рублей. Объем расходов на 2024 год составит свыше 311,8 млрд рублей, дефицит составит свыше 9,2 млрд рублей.

Общий объем доходов на 2025 год ожидается в сумме свыше 279,5 млрд рублей, на 2026 год - свыше 289,5 млрд рублей. Общий объем расходов на 2025 год ожидается в размере свыше 282 млрд рублей, на 2026 год - свыше 291,9 млрд рублей. Дефицит в 2025 году составит свыше 2,4 млрд рублей, в 2026 году - свыше 2,3 млрд рублей.