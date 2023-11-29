Экс-лидер СДПГ назвал разумным покупать энергию напрямую из России, а не в обход

По мнению Оскара Лафонтена, российские энергоносители стали бы "ключом к решению многих проблем, в том числе чтобы поставить промышленность на ноги, а не выводить мощности за пределы страны"

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. ФРГ следовало бы напрямую закупать энергоносители из России, а не импортировать их обходными путями. Такое мнение выразил в эфире телеканала ARD бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и сооснователь Левой партии Оскар Лафонтен.

Он утвердительно ответил на вопрос, согласен ли он с точкой зрения, что Герхард Шредер (СДПГ), с которым он долгое время враждовал, справлялся с обязанностями канцлера ФРГ лучше, чем Олаф Шольц (СДПГ). "Однозначно. Например, он признавал, что промышленная страна нуждается в недорогой энергии. Шольц, похоже, этого не понимает. Мы по-прежнему получаем энергию из России обходными путями, это обходится нам гораздо дороже. Разумнее закупать недорогую энергию непосредственно в России", - ответил Лафонтен. По его мнению, российские энергоносители стали бы "ключом к решению многих проблем, в том числе чтобы поставить промышленность на ноги, а не выводить мощности за пределы страны".

Политик считает неоправданным дальнейшее выделение миллиардов евро Украине. По его оценке, за последние два года Запад ничего не добился, поставляя Киеву вооружения. "Когда я вижу людей, которые говорят, что мы удваиваем наши пожертвования Украине, я задаюсь вопросом, неужели они не могут сделать выводы из реальности? Если вы выбрали путь, который оказался ошибочным, нужно выбрать другой", - пояснил он.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ информировало 12 сентября, что за первые семь месяцев 2023 года страна импортировала в 12 раз больше нефтепродуктов из Индии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Германия ввозила в основном сжиженный нефтяной газ (СНГ), который используется для производства дизеля и мазута. Индия, согласно базе данных ООН Comtrade, с начала специальной военной операции на Украине импортирует из РФ большие объемы сырой нефти.

После начала СВО Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в Германии в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа не возобновятся в полном объеме.

В 2022 году Лафонтен объявил о завершении своей 50-летней политической карьеры. За эти годы он успел побыть мэром Саарбрюккена, председателем земельной организации СДПГ, премьер-министром земли Саар, кандидатом в канцлеры от СДПГ, председателем СДПГ, министром финансов ФРГ. Он является супругом известного левого политика Сары Вагенкнехт, которая последовательно критикует экономические санкции против России и выступает против поставок оружия Украине.