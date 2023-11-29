Объем производства автотранспорта в Москве вырос более чем на 28%

Автотранспортные компании отгрузили продукции более чем на 75 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Объем производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Москве за девять месяцев увеличился на 28,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве отрасль автомобилестроения представляют около 20 предприятий, на которых трудоустроено более 8 тыс. человек. За девять месяцев 2023 года производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов нарастили выпуск продукции на 28,6%. За тот же период автотранспортные компании отгрузили продукции более чем на 75 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что предприятия активно увеличивают объемы производства и выходят на новые рынки сбыта.

Как добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, столичные предприятия масштабируют производство, расширяют ассортимент и занимают освободившиеся ниши на рынке после ухода зарубежных брендов. С января по сентябрь 2023-го выпуск комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств увеличился на 115,1%, а также кузовов, прицепов и полуприцепов - на 15,3%.