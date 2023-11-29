"Москвич" изучает возможность производства гибридных автомобилей

Директор по производству завода Олег Масляков отметил, что тренд на EV идет на спад

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" рассматривает возможность производства гибридных автомобилей, заявил директор по производству завода Олег Масляков на форуме "Российский промышленник".

"Мы очень внимательно изучаем сейчас гибридные технологии. Из общения с китайскими партнерами мы видим, что тренд на EV идет на спад. И на данный момент в головах инженеров рождается больше вариантов гибридных автомобилей. Мы смотрим на вариант REV, то есть это гибрид с расширенной дальностью - до 2 тыс. км без необходимости подзарядки", - сказал Масляков.

Как следует из презентации "Москвича", такие планы у компании есть в перспективе ближайших трех лет (до 2027 года).

В настоящий момент завод производит кроссовер "Москвич 3" и его электрическую версию "Москвич 3е", а также седан "Москвич 6". В 2024 году также будут выпускаться кроссовер D-класса "Москвич 8" и кроссовер "Москвич 5". Кроме того, по словам Маслякова, на заводе будут производиться зарядные станции для электротранспорта.