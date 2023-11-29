Банк БРИКС одобрил три новых проекта в Индии и Китае на сумму свыше $1,1 млрд

Они касаются дорожной и устойчивой инфраструктур

ШАНХАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) одобрил три новых кредита для Индии и Китая на сумму свыше $1,1 млрд. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте финансового учреждения.

Соответствующие решения были приняты на 42-м заседании Совета директоров банка, которое состоялось 28 ноября в Дубае. Это было первое заседание правления в стране, не являющейся членом - учредителем НБР.

Два проекта для Индии касаются дорожной инфраструктуры в сельской местности. НБР выделяет $500 млн на улучшение дорожного сообщения в штате Гуджарат. Еще $638,12 млн на те же цели получит индийский штат Бихар. Третий проект касается выдачи кредита китайскому Банку Ханчжоу в размере $50 млн для финансирования проектов устойчивой инфраструктуры. Речь, прежде всего, идет о чистой энергетике, транспорте, логистике и водоснабжении. В сообщении банка указывается, что для НБР - это первый негосударственный заем в Китае.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

За годы своей работы банк одобрил более 100 проектов в общей сложности на сумму свыше $33 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

За последние несколько лет НБР расширил состав своих членов, к которым уже официально присоединился Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. После завершения необходимых процедур войти в состав членов должен и Уругвай.