Россия оценивает данные от ЮАР по болезням животных для поставок слонов в зоопарки

Россельхознадзор отметил, что в связи с нестабильной эпизоотической обстановкой по особо опасным трансграничным заболеваниям на территории ЮАР, поставки живых животных, в том числе зоопарковых, сопряжены с высоким риском

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика (ЮАР) предоставила Россельхознадзору информацию об эпизодической ситуации в стране и мерах борьбы с заболеваниями, необходимую для начала поставок в Россию зоопарковых животных, она находится на рассмотрении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"В связи с поступившими запросами от российских поставщиков о возможности ввоза животных из ЮАР Россельхознадзор в ходе переговоров 15.08.2023 запросил у южно-африканской стороны подробную информацию об эпизоотической ситуации в стране, а также о мерах борьбы и контроля за трансграничными заболеваниями. 28.11.2023 от сельхоз атташе России в ЮАР в Россельхознадзор поступила указанная информация. На текущий момент она находится на переводе и анализе. По результатам анализа материалов и оценки рисков при экспорте живых животных из ЮАР Россельхознадзор рассмотрит возможность и целесообразность осуществления таких поставок", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в связи с нестабильной эпизоотической обстановкой по особо опасным трансграничным заболеваниям (блютанг, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, ящур, нодулярный дерматит и т. д.) на территории ЮАР, поставки живых животных, в том числе зоопарковых, сопряжены с высоким риском.

Ранее в августе в пресс-службе Россельхознадзора агентству сообщили, что планируют обсудить с коллегами из ЮАР возможность импорта в Россию для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников республики.