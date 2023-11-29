ЦБ заявил, что объем выданных МФО микрозаймов в январе - сентябре составил 723 млрд рублей

По словам директора департамента небанковского кредитования ЦБ Ильи Кочеткова, рынок МФО растет в основном за счет крупных игроков

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Объем выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов в РФ по итогам девяти месяцев 2023 года составил 723 млрд рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается в презентации директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Ильи Кочеткова, которую он представил в ходе XХII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Согласно презентации, в 2023 году рынок МФО достаточно активно развивался: за девять месяцев 2023 года портфель вырос на 16% - с 364 млрд рублей до 424 млрд рублей. В то же время за весь 2022 год рост портфеля составил 11%. МФО за девять месяцев 2023 года было выдано 723 млрд рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Кочетков также заметил, что рынок МФО растет в основном за счет крупных игроков: около 70 компаний имеют портфель свыше 1 млрд рублей, доля таких организаций в общем портфеле - около 80%.

Показатель NPL90+ (просроченная задолженность свыше 90 дней), по словам директора департамента ЦБ, остается стабильным. "Тема, которую мы внимательно, тщательно отслеживаем - просроченная задолженность, основной показатель NPL90+. Он у нас остается достаточно стабильным на протяжении всего последнего периода и находится в диапазоне 34-35%", - сказал он.

Сегменту МСП за девять месяцев 2023 года было выдано 71,8 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за девять месяцев 2022 года (43,6 млрд рублей). Портфель займов МСП за девять месяцев 2023 года вырос на 4%, до 77 млрд рублей.