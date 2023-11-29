Энергооператор Британии возобновил поощрение за сокращение потребления энергии

Согласно заявлению National Grid, денежное вознаграждение получат те, кто снизит потребление электроэнергии в среду с 17:00 до 18:30 по местному времени в период ожидаемых пиковых нагрузок

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Оператор единой британской энергосистемы - компания National Grid - возобновил финансовое поощрение домохозяйств, которые сократят потребление электроэнергии в связи с похолоданием. Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно заявлению National Grid, денежное вознаграждение получат те, кто снизит потребление электроэнергии в среду с 17:00 до 18:30 по местному времени (20:00 - 21:30 мск) в период ожидаемых пиковых нагрузок. "Такая мера принимается с целью предосторожности на случай, если понадобятся резервные мощности", - говорится в заявлении регулятора, который уточнил, что "энергоснабжение не находится под угрозой и домохозяйствам не следует беспокоиться на этот счет".

Фиксированной платы за сбережение электроэнергии нет. Однако в среднем сумма поощрения составляет £3 ($3,82) за каждый сэкономленный кВт⋅ч. В 2022 году вознаграждение, в частности, за отказ от использования стиральных машин и игровых консолей в обозначенный период времени, было в два раза больше. Это произошло тогда на фоне ограничения электроснабжения ввиду дефицита энергоресурсов из-за нарушения глобальных цепочек поставок.