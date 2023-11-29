На Филиппинах поступил в продажу напиток на основе российского ячменя

Также в составе этого напитка лимонная трава и стевия

БАНГКОК, 29 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Филиппинская компания Kim’s Diary Million Glows, специализирующаяся на производстве витаминов и биодобавок, запустила в продажу напиток на основе российского ячменя. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в торговом представительстве России на Филиппинах.

"Российский ячмень становится популярным на Филиппинах. Первая партия экстракта ячменя прибыла в республику в третьем квартале этого года. Поступивший в продажу растворимый напиток, в составе которого есть российский ячмень, содержит также лимонную траву и стевию. Ранее Филиппины традиционно импортировали ячмень исключительно из Австралии и Новой Зеландии. Ежегодные объемы импорта составляют около $85 млн", - отметили в торгпредстве РФ.

Как ранее сообщил ТАСС торговый представитель России на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили, российские компании видят серьезные экспортные перспективы на рынке Филиппин, которые заинтересованы в поставках из РФ пиломатериалов, металлургической продукции, энергоносителей и продовольственных товаров. По его словам, деловая миссия российских экспортеров агропромышленного комплекса в июне, а также бизнес-форум в ходе очередного заседания межправительственной комиссии в октябре стали ярким подтверждением этого.