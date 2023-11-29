Марий Эл и Ульяновская область будут совместно формировать грузы для отправки по Волге

Новый логистический канал - составная часть международного транспортного коридора Север - Юг

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Республика Марий Эл присоединилась к проекту по созданию торгово-логистического маршрута "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив", который позволит увеличить объем экспортных поставок регионов. Марий Эл и Ульяновская область планируют совместно формировать сборные грузы для отправки по маршруту, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам подписания соглашения с главой Марий Эл Юрием Зайцевым выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Четвертый регион ПФО включился в наш новый торгово-логистический канал "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив". Сегодня на выставке "Россия" подписал соглашение с главой республики Марий Эл Юрием Зайцевым. Ранее к проекту присоединились Татарстан, Чувашия и Пензенская область. Подписанное соглашение - еще один шаг по налаживанию межрегиональной кооперации, совместно мы будем формировать сборные грузы для дальнейшей отправки по маршруту", - написал Русских в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новый логистический канал - составная часть международного транспортного коридора Север - Юг. "Он позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и европейской части России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии. Работа маршрута позволит оживить торговлю по Волге, благоприятно скажется на всей торговой и грузовой инфраструктуре. Состоялись пробные поставки, достигнуты соглашения со стратегическими партнерами", - написал Русских.

Ульяновская область - первый регион, который организовал и запустил масштабный логистический маршрут "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив". Как отметили в пресс-службе главы Марий Эл, новый канал позволит предпринимателям торговать без посредников, использовать все преимущества "свободных" портов и специализированных таможенных терминалов для хранения продукции и в целом усилит торговое сотрудничество со странами Ближнего Востока. Запуск маршрута запланирован благодаря реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

В среду на выставке-форуме "Россия" проходит День Ульяновской области и День Республики Марий Эл.