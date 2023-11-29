Титов: внедрение российского цифрового суперсервиса может обелить до 70% МСП Кубы

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что Россия предлагает кубинской стороне воспользоваться ее опытом в цифровизации отношений государства и бизнеса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Внедрение Кубой российского цифрового суперсервиса способно вывести из тени порядка 70% малых и средних предприятий (МСП) республики. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, главы делового совета Россия - Куба Борис Титов.

"Мы предлагаем кубинской стороне воспользоваться опытом России в цифровизации отношений государства и бизнеса. <…> Созданный в нашей стране суперсервис включает в себя три элемента: электронная регистрация, электронная отчетность, электронная фиксация платежей (онлайн-кассы), - сообщил Титов в ходе круглого стола на тему "Обмен опытом и расширение деятельности российских сервисов на Кубе", текст выступления передан ТАСС пресс-службой омбудсмена. - Кубинский МСП страдает из-за сложности доступа к кредитам, высоких налогов, наконец, из-за проблем с нормой прибыли. <…> Это (российский цифровой суперсервис - прим. ТАСС) поможет вытащить бизнес из тени, где по разным оценкам находится 50-70% субъектов".

По словам Титова, путь, который предлагает российская сторона, предусматривает "постепенный ввод рыночных отношений", а также "возможность МСП свободно устанавливать цены в национальной валюте". "Это вызовет рост цен, но только на небольшой части рынка. Но курс черного рынка из-за конкуренции все равно упадет, - отметил он. - Начинаться все должно с электронного реестра действующих предприятий. Кажется, что это формальный момент, но на самом деле он очень важен. Реестр должен отражать реальную структуру экономики, быть оперативно управляемым. И те, кто регистрируется в нем заново, должны получать доступ сразу ко всем платформам суперсервиса".

Он подчеркнул, что система не будет работать "без нормального финтеха". "Поэтому мы и говорим о создании специального нового банка для обслуживания МСП (возможно, совместного с российским партнером)", - добавил он.

"Мы предоставляли наши предложения руководству Республики Куба, ждем ответа. А в том, что касается цифрового суперсервиса, то у вас в Москве будет возможность узнать детали его работы из первых рук - от самой налоговой службы и крупнейших российских банков", - резюмировал Титов.