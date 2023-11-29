ЦБ РФ выявил за девять месяцев 4,2 тыс. субъектов нелегальной деятельности на финрынке

Директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков напомнил, что у регулятора есть также реестр недобросовестных компаний, в который в январе - сентябре внесли более 3,2 тыс. организаций

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Банк России за январь - сентябрь 2023 года выявил около 4,2 тыс. субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке, среди них более 2 тыс. "финансовых пирамид". Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков в ходе XХII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"За девять месяцев 2023 года было выявлено около 4 200 нелегальных субъектов, здесь не только компании - здесь и физлица, и нелегальные ресурсы. Среди них 2 176 - финансовые пирамиды, 1 326 - нелегальные кредиторы", - сказал он.

По словам Кочеткова, большинство недобросовестных практик встречается в интернете, и основные меры, которыми располагает ЦБ, это блокировка сайтов с признаками нелегальной деятельности. В течение трех - пяти дней доступ к ним блокируется. В течение девяти месяцев 2023 года регулятор инициировал около 10 тыс. блокировок таких сайтов. Кроме того, 90 мер было принято в рамках Уголовного кодекса РФ.

Кочетков напомнил, что у ЦБ РФ есть также реестр недобросовестных компаний, в который в январе - сентябре 2023 года было внесено более 3,2 тыс. компаний. Всего в нем содержатся данные об 11,5 тыс. компаний. В презентации уточняется, что подобный список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях - в связи с ограничением на раскрытие персональных данных. В список заносятся компании с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка. Сведения ежедневно обновляются и дополняются.

По данным ЦБ, в январе - июне 2023 года выявлено 2 449 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т. д.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками "финансовых пирамид". Это на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.