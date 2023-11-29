FT: ExxonMobil присоединилась к программе ООН по контролю за выбросами метана

Компания радикально изменила подход к этой инициативе, которого она придерживалась на протяжении многих лет, пишет газета

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Американская нефтяная компания ExxonMobil присоединилась к программе ООН по контролю за выбросами метана, радикально изменив подход к этой инициативе, которого она придерживалась на протяжении многих лет. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Одна из крупнейших нефтяных корпораций обязалась предоставлять данные по выбросам парниковых газов в рамках Партнерства по борьбе с выбросами метана из нефтегазового сектора (OGMP).

По словам технического директора ExxonMobil Виджая Сварупа, "пришло время сделать это". Еще в мае руководство нефтяного гиганта на ежегодном собрании акционеров призывала проголосовать против присоединения к инициативе ООН. О партнерстве было объявлено в 2014 году в соответствии с решением представителей Программы ООН по окружающей среде.