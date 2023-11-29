На границе с Литвой в Калининградской области стоят в очереди более 200 фур

При этом очередь на въезд в регион отсутствует

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Очередь большегрузных автомобилей, находящихся в ожидании пересечения границы с Литовской республикой через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" в Калининградской области превысила 200 фур, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"Выезда из РФ (Калининградская область) ожидают 190 грузовых транспортных средств, еще 26 находятся на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками. Очередь на въезд в регион отсутствует", - говорится в сообщении.

Российская таможня также информирует, что, по данным на 09:00 местного времени (10:00 мск) 29 ноября на таможенном посту МАПП "Чернышевское" за сутки были оформлены: 101 большегруз на въезд в Российскую Федерацию, 70 - на выезд в Литву. Представитель пресс-службы в беседе с ТАСС отметила, что "литовская сторона по-прежнему работает медленно". За сутки литовскими службами оформляется порядка 60 большегрузных автомобилей, и лишь в последние два дня - до 70 фур, что крайне мало, чтобы сократить очередь.

По оперативным данным, размещенным в Telegram-канале МАПП "Чернышевское", пропуск транспорта существенно ограничен литовской стороной, на 11:00 мск отставание от зарезервированного времени электронной очереди составляет уже 92 часа, за предыдущий час пункт пропуска не прошла ни одна грузовая машина.

О ситуации

Очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с пятницы, 24 ноября, когда перед МАПП "Чернышевское" скопились 35 машин. В субботу их число выросло до 80, а в воскресенье - до 145 с учетом нейтральной полосы. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков пояснил ТАСС, что литовская таможня ужесточила контроль грузовиков, выезжающих из региона. Теперь каждая фура досматривается, в том числе с использованием рентгена, что затягивает время прохождения границы и осложняет калининградский транзит.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один, в городе Советске, пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.