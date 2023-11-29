Заседание высшего совета ЕАЭС пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге

Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина сообщила, что в его рамках планируют назначить нового председателя Евразийской экономической комиссии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге, в его рамках планируется назначить нового председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"Совет комиссии рассмотрел проект повестки заседания высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге. В повестке более 20 вопросов. Планируется, что главы государств рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2024-2025 годы, определят основные направления международной деятельности союза на следующий год <…>", - сказала она.

"Также высший совет примет ряд решений, связанных с председательством в органах союза, назначением председателя Коллегии ЕЭК и персонального состава коллегии. Напомним, что председательство в органах союза осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года. Председатель Коллегии и члены Коллегии назначаются сроком на 4 года решением Высшего евразийского экономического совета.", - дополнила Малкина.

Также, по словам представителя ЕЭК, на заседании Высшего совета главы государств планируют рассмотреть подходы по совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, а также ход работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС.

На данный момент ЕЭК возглавляет представитель Белоруссии Михаил Мясникович, кандидатура которого была утверждена на пост председателя коллегии ЕЭК в декабре 2019 года. Он вступил в должность в феврале 2020 года, сменив Тиграна Саркисяна - представителя Армении в ЕЭК.