"Авито" отмечает рост спроса к брендам российских дизайнеров

При этом пользователи также продолжают искать на платформе глобальные бренды, рассказал руководитель категории Fashion Никита Шашкевич

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сервис для размещения объявлений "Авито" отмечает рост спроса пользователей к товарам отечественных дизайнеров, сообщил руководитель категории Fashion в "Авито" Никита Шашкевич.

"Мы видим тренд, что растет спрос к локальным дизайнерам, локальным производителям. <…> Мы делали в этом году коллаборацию с российскими дизайнерами, и в рамках тестов, которые мы проводили, мы увидели, что спрос к российским дизайнерам в среднем в 3,5 раза выше, чем к средней карточке в fashion, которые у нас есть. Я говорю про кликабельность объявлений", - сказал Шашкевич в ходе BRICS+ Fashion Summit.

Одновременно, продолжил он, пользователи продолжают искать на платформе глобальные бренды. Так, среди наиболее популярных по поисковым запросам ушедших брендов за октябрь - Zara, Adidas, Nike, Stone Island и Massimo Dutti. В целом, в категории Fashion на "Авито" представлено более 46 млн объявлений.

С точки зрения ценовых сегментов, категория люксовых товаров, по словам Шашкевича, достаточно стабильна и с 2020 года по 2023 год занимает на российском рынке порядка 10%.

"Что происходит: люди меньше покупают middle-сегмент (средний ценовой сегмент - прим. ТАСС) и скатываются в низший ценовой сегмент. То есть оставшиеся 90% раньше выглядели как 40% и 50%; сейчас в среднем сегменте остается 20%, все остальное перетекает в низший ценовой сегмент", - отметил руководитель категории. Согласно презентации "Авито", доля товаров премиум-брендов по GMV на платформе составляет 15%.