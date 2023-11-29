Мишустин сообщил о скором запуске налогового комитета России и Белоруссии

Премьер-министр РФ также напомнил, что введены в эксплуатацию пять информационных систем, позволяющих отслеживать движение автомашин и товаров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Наднациональный налоговый комитет России и Белоруссии, который будет действовать в рамках Союзного государства, практически готов к запуску. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совмина Союзного государства.

"Практически все готово к запуску наднационального налогового комитета. Он займется мониторингом исполнения договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Будет контролировать и [то], как идет передача сведений о налогоплательщиках в интегрированную платформу администрирования косвенных налогов", - сказал он.

Мишустин также напомнил, что введены в эксплуатацию пять информационных систем, позволяющих отслеживать движение автомашин и товаров, создан и функционирует межгосударственный таможенный центр, который обеспечивает бесшовное взаимодействие профильных служб России и Белоруссии.

"Мы видим конкретные результаты от интеграции в Союзном государстве. Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии, что особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против наших стран", - подчеркнул председатель правительства РФ.