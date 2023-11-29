"Балтика" намерена выйти на рынок ЮАР

Пивоваренная компания планирует также активно работать с другими странами континента, используя республику как логистический хаб

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" намерена выйти на рынок Южно-Африканской Республикой (ЮАР) и совместно наладить активные продажи пива из России. Об этом заявил управляющий по экспортным продажам в страны Европы и дальнего зарубежья пивоваренной компании "Балтика" Олег Лазаренко.

"Сейчас наша продукция поставляется в более чем 40 стран по всему миру, в том числе и в ряд стран африканского континента, но пока не в ЮАР. Мы намерены открыть для себя рынок ЮАР, выбрать надежного дистрибьютора и совместно наладить активные продажи пива из России, заняться совместным продвижением наших брендов и поддержкой этих продаж", - сказал Лазаренко в ходе круглого стола в рамках бизнес-миссии российских компаний - экспортеров продукции АПК в Южно-Африканскую Республику, организованной центром "Агроэкспорт" и Минсельхозом РФ.

Он также добавил, что компания планирует активно работать как на рынке ЮАР, так и с другими странами Африки, используя ЮАР как логистический хаб.

Кроме того, один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в России группа компаний "Руст", имеющая партнеров в Африке, также планирует развивать сотрудничество с ЮАР, рассказал руководитель направления Ближний Восток и Африка компании Дмитрий Линьков.