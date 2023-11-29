РФ и Белоруссия в 2023 году могут выйти на рекордный уровень торговли

Встреча Михаила Мишустина с коллегами из Белоруссии перед заседанием Совета министров Союзного государства

Встреча Михаила Мишустина с коллегами из Белоруссии перед заседанием Совета министров Союзного государства

Москва и Минск только за первые девять месяцев нарастили совместный товарооборот еще на 8%, примерно до 3,3 трлн рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск только за первые девять месяцев этого года нарастили совместный товарооборот еще на 8%, примерно до 3,3 трлн рублей. А к концу года показатели могут побить прошлогодний рекорд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совмина Союзного государства.

"За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около 3 трлн 250 млрд российских рублей. Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле", - сказал он.

По словам Мишустина, в перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 млрд российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта республики - примерно на 2 п.п.

"Продолжим последовательно устранять существующие барьеры для взаимной торговли. Обеспечивать благоприятные условия доступа на рынки для наших компаний. Особое внимание уделим поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест в производственных отраслях", - заверил он.

Как считает глава российского кабмина, важно, что интеграционные решения Москвы и Минска наполнены практическим содержанием, направлены в том числе на достижение технологической независимости.