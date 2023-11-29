Мишустин: РФ и Белоруссии нужно подготовить требования к локализации совместной продукции

Премьер РФ напомнил, что год назад было подписано соглашение о выделении Белоруссии кредита на 105 млрд российских рублей на реализацию совместных инвестиционных проектов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск должны подготовить единые требования к локализации продукции, выпускаемой ими совместно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совмина Союзного государства.

Он напомнил, что год назад, в ноябре, было подписано соглашение о выделении Белоруссии кредита на 105 млрд российских рублей на реализацию совместных инвестиционных проектов.

"Они востребованы в промышленности, энергетике, транспортной сфере, лесозаготовительной отрасли, микроэлектронике и авиастроении. <...> Сейчас необходимо подготовить нормативную базу, которая заложит единые требования к локализации выпускаемой продукции", - указал российский премьер.