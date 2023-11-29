Мишустин заверил, что Россия продолжит помогать с топливом для Белорусской АЭС

Глава российского кабмина обратил внимание, что этот проект значительно улучшит экологическую обстановку и будет стимулировать дальнейшее развитие наукоемких отраслей промышленности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва продолжит помогать Минску с обеспечением работы Белорусской атомной электростанции, в том числе со снабжением ее топливом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совмина Союзного государства.

"Активно сотрудничаем в области энергетики. В начале месяца состоялось знаковое событие. Первого ноября подписан акт приемки второго блока Белорусской атомной электростанции. Это наш самый крупный общий проект, рассчитанный на стратегическую перспективу, - указал он. - Россия продолжит оказывать необходимое содействие в эксплуатации и поставках топлива".

Мишустин обратил внимание, что этот проект значительно улучшит экологическую обстановку и будет стимулировать дальнейшее развитие наукоемких отраслей промышленности. "Станция действует в штатном режиме. Выработано уже более 20 миллиардов киловатт-часов энергии. Ядерная и радиационная безопасность обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами", - сообщил он.

Как отметил глава российского кабмина, набранный солидный опыт в такой высокотехнологичной сфере создает хороший задел для дальнейшей реализации совместных проектов. Прежде всего - в смежных областях ядерной медицины, систем накопления энергии и цифровизации, пояснил он.

Белорусская АЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. 24 октября 2023 года МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока электростанции.