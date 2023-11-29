Мишустин обсудит с коллегами из Белоруссии помощь учащимся в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Совет министров Союзного государства обсудит оказание гуманитарной помощи образовательным учреждениям ДНР и ЛНР, анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В повестке заседания - вопрос об оказании по линии Союзного государства гуманитарной помощи учащимся и образовательным организациям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - анонсировал российский премьер, открывая заседание Совмина.
В Совет министров Союзного государства входят премьеры России и Белоруссии, министры иностранных дел, экономики и финансов. Также в него включены госсекретарь Союзного государства и руководители основных отраслевых органов управления.