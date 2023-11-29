Мишустин обсудит с коллегами из Белоруссии помощь учащимся в ДНР и ЛНР

Встреча Михаила Мишустина с коллегами из Белоруссии перед заседанием Совета министров Союзного государства

Встреча Михаила Мишустина с коллегами из Белоруссии перед заседанием Совета министров Союзного государства

Заседание Совета министров Союзного государства состоится 29 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Совет министров Союзного государства обсудит оказание гуманитарной помощи образовательным учреждениям ДНР и ЛНР, анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В повестке заседания - вопрос об оказании по линии Союзного государства гуманитарной помощи учащимся и образовательным организациям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - анонсировал российский премьер, открывая заседание Совмина.

В Совет министров Союзного государства входят премьеры России и Белоруссии, министры иностранных дел, экономики и финансов. Также в него включены госсекретарь Союзного государства и руководители основных отраслевых органов управления.