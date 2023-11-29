Кипрская головная компания ретейлера одежды Concept Group перерегистрировалась в России

Компанию включили в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Кипрская головная компания ретейлера одежды Concept Group зарегистрирована в специальном административном районе на территории острова Октябрьский в Калининградской области как МКООО "Ренджкрофт". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и CAP.

"Международная компания общество с ограниченной ответственностью "Ренджкрофт" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", - говорится в сообщении CAP.

Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором МКООО "Ренджкрофт" является Степан Зайцев, а сама компания зарегистрирована 28 ноября. Причина внесения записи в ЕГРЮЛ - "государственная регистрация юридического лица в порядке редомициляции", название до редомициляции - Rangecroft Limited.

О компании

Портфель Concept Group представлен брендами Acoola (детская одежда и аксессуары), Concept Club (женская одежда и аксессуары), а также Infinity Lingerie (женское белье). Штат компании составляет 1 500 человек, магазины располагаются в 70 городах России. Компания работает с 2005 года.