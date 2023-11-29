В Петербурге приняли бюджет 2024 года с приоритетом развития инфраструктуры

Доходы городской казны планируются в объеме 1,18 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно утвердило закон о бюджете города на 2024 год и последующие два года. Доходы городской казны в следующем году планируются в объеме 1,18 трлн рублей, расходы - на уровне 1,34 трлн рублей, дефицит утвердили в размере 157 млрд рублей.

"В приоритете города - прорыв в социальном и инфраструктурном строительстве, развитие транспорта, реализация Адресной инвестиционной программы (АИП), выполнение обязательств перед жителями. В частности, поддержка нуждающихся, а также участников СВО и членов их семей", - прокомментировал в своем Telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский.

Как напомнил председатель бюджетно-финансового комитета заксобрания Денис Четырбок, в ходе второго чтения депутаты увеличили финансирование расходов, связанных, в частности, с ремонтом и оснащением оборудованием ряда учреждений здравоохранения, включая онкоцентр имени Н. П. Напалкова и больницу Святого Георгия, а также с социальной поддержкой жителей, в том числе участников специальной военной операции. Свыше 300 млн дополнительно направили на организацию детского отдыха и оздоровления.

"Значительный объем средств предусмотрен и на благоустройство дворов: по предложению главы города на эти цели выделено 5,8 млрд рублей, что в три раза больше, чем в нынешнем году", - отметил Четырбок в своем Telegram-канале. В конце ноября губернатор города Александр Беглов сообщил о решении оставить на прежнем уровне стоимость проезда в общественном транспорте и на пригородных электричках, а также плату за пользование платной парковкой в 2024 году, расходы перевозчиков планируется возместить из бюджета.