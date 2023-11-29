В Новосибирске подписали концессию на строительство комплекса по переработке ТКО

Он рассчитан на прием 330 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Концессионное соглашение на строительство комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) "Правобережный" в Новосибирске подписали областное правительство и действующий регоператор муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ"). Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.

"В правительстве Новосибирской области 29 ноября подписали концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации Правобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов - КПО "Правобережный". <…> Подписи под документом поставили министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов и директор МУП Новосибирска "Спецавтохозяйство" Андрей Зыков", - сообщили в региональном правительстве.

Комплекс с полигоном займет 74 га на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района (1,23 км от села Плотниково). Он рассчитан на прием 330 тыс. тонн ТКО в год, включая крупногабаритные. Сортироваться будет 100% отходов, а перерабатываться, согласно предложенным предприятием условиям, - 82%. По словам Архипова, общий объем инвестиций МУП "САХ" в создание объекта - более 3,48 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию его планируют спустя 21 месяц после подписания необходимых для начала проектирования и строительства договоров аренды.

Использование комплекса позволит прекратить захоронение мусора на полигоне "Гусинобродский" в Дзержинском районе города. Он эксплуатируется с 1962 года и принимает отходы от жилого сектора, предприятий и организаций города, около 50% от общего объема вывозимых отходов - из семи районов города и Центрального округа. По данным на август 2016 года, "Гусинобродский" занимал 12-е место в списке крупнейших свалок России.

Месяцем ранее было подписано соглашение по строительству комплекса "Левобережный". Оба обеспечивают сортировку отходов на 100%, а также снижение объема мусора, идущего на захоронение в два раза. Общий объем средств, вложенных в строительство обоих полигонов, - свыше 6 млрд рублей.

В мае 2022 года МинЖКХ региона расторгло заключенное в 2016 году соглашение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов с компанией "Экология - Новосибирск". Их планировалось построить до 2019 года в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском. Однако последняя площадка была отвергнута по экологическим соображениям после протестов жителей. Власти пытались изменить соглашение и подобрать другой участок, но попытки были заблокированы Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Соглашение много лет было предметом критики со стороны депутатов Заксобрания Новосибирской области, так как его реализация затягивалась.