Премьеры России и Белоруссии обсудили подготовку специалистов по инновациям

Михаил Мишустин назвал подготовку таких специалистов обязательным условием для укрепления технологического суверенитета, обеспечения востребованными кадрами экономик двух стран

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 29 ноября обсудил со своим белорусским коллегой Романом Головченко возможные программы по подготовке специалистов в сфере инноваций.

Открывая заседание Совета министров Союзного государства, председатель правительства России назвал некоторые пункты повестки, в их числе - приоритеты в рамках Стратегии научно-технологического развития Союзного государства.

"Одна из актуальных тем - совершенствование подготовки специалистов в сфере инноваций. Мы сегодня с Романом Александровичем [Головченко] на личной встрече как раз подробно обсуждали возможные программы в этой сфере", - отметил Мишустин.

По его словам, подготовка таких специалистов - обязательное условие для укрепления технологического суверенитета, обеспечения востребованными кадрами экономик России и Белоруссии. "Нужно определить дальнейшие направления совместных усилий на таком треке", - резюмировал он.