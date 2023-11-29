Парламент Японии утвердил дополнительный бюджет в размере $90 млрд для поддержки населения

В частности, эти средства будут использованы для субсидирования цен на топливо и выплаты домохозяйствам с низкими доходами

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии утвердила дополнительный бюджет на текущий финансовый год (заканчивается в марте 2024 года) в размере 13,2 трлн иен (около $90 млрд). Трансляция заседания, прошедшего в среду, велась на сайте палаты.

Дополнительный бюджет включает средства, которые будут направлены на поддержку населения в условиях роста цен. В частности, они будут использованы для субсидирования цен на топливо и выплаты по 70 000 иен (около $470) домохозяйствам с низкими доходами.

Заложенные в бюджете средства также предназначены для поддержки местного бизнеса, работающего в сфере полупроводников, искусственного интеллекта и освоения космоса.

Более половины дополнительного бюджета - 8,88 трлн (около $60 млрд) - будет обеспечено за счет выпуска государственных облигаций, что приведет к увеличению госдолга Японии, который более чем вдвое превышает ВВП страны.