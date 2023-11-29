Добровольцы Минвостокразвития в зоне СВО помогают совершенствовать БПЛА

Глава ведомства Алексей Чекунков добавил, что сотрудники эффективно взаимодействуют с разными родами войск на многих участках фронта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Добровольцы из Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ушедшие на специальную военную операцию, помогают совершенствовать технологии БПЛА. Об этом журналистам сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на выставке-форуме "Россия".

"Сотрудники министерства и корпорации, которые служат сейчас добровольцами в зоне СВО, работают с беспилотными летательными аппаратами, произведенными в рамках "Патриотической" ТОР с приморскими, бурятскими и другими производителями. То есть используют в том числе дальневосточные технологии и делятся опытом, который они получили, непосредственно общаясь с этими предприятиями, в том числе с регулярными вооруженными силами. Поэтому помогают нам доводить и развивать эти технологии, находясь непосредственно в зоне СВО", - сказал министр.

Он добавил, что сотрудники эффективно взаимодействуют с разными родами войск на многих участках фронта. "Люди снялись с высоких должностей, с должностей руководящего состава и министерства, и корпорации, надели военную форму и сейчас служат России", - подчеркнул Чекунков.

Создать территорию опережающего развития под проекты оборонной промышленности вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил в конце января 2023 года. Резиденты ТОР, выпускающие продукцию двойного и военного назначения, могут получить льготные кредиты по ставке 1% и другие государственные меры поддержки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.