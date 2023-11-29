Бюджет Вологодской области на 2024 год приняли в первом чтении с ростом доходов на 12,6%

Дефицит составит 7,1 млрд рублей

ТАСС, 29 ноября. Бюджет Вологодской области на 2024 год принят в первом чтении с ростом доходов на 12,6%, до 129,6 млрд рублей в сравнении с показателем 2023 года. Бюджет принят с дефицитом в 7,1 млрд рублей, который планируется покрыть за счет остатков средств на начало следующего года, сообщила депутатам заместитель губернатора области Татьяна Голыгина.

"Бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сформирован в следующих параметрах: в 2024 году доходы [спланированы в объеме] 129,6 млрд рублей, в 2025 году - 124,7 млрд, в 2026 году - 122,9 млрд рублей. Расходы в 2024 году составят 136,7 млрд рублей, в 2025 году - 119,2 млрд, в 2026 году - 115,7 млрд рублей. Бюджет на 2024 год сформирован с дефицитом в сумме 7,1 млрд, источник его покрытия - прогнозируемые остатки собственных средств на начало [2024] года. Бюджет планового периода сформирован с профицитом на 2025 год - 5,5 млрд рублей, на 2026 год - 7,1 млрд рублей", - сообщила замгубернатора.

Доходы бюджета на 2023 год ранее были утверждены в объеме 115 млрд рублей, расходы - 141 млрд, дефицит - 26 млрд рублей, который также планировалось покрывать за счет остатков средств и сформированных резервов.

По ее данным, доходы областного бюджета за 10 месяцев этого года увеличились на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Прирост налога на прибыль организаций составил 23%. Этот налог будет лидирующим по наполнению регионального бюджета в предстоящие три года, его доля - порядка 40% от общего объема. Планируется поступательный рост налоговых и неналоговых доходов региона, в 2024 году они составят 114,7 млрд рублей, в 2025 году - 116 млрд, в 2026 году - 117,2 млрд рублей.

Безвозмездные поступления на 2024 год составили 14,9 млрд рублей, но ко второму чтению бюджета будут увеличены в связи с планируемым дополнительным выделением региону 18,6 млрд рублей на три года. Дополнительные средства направят на стимулирование программ жилищного строительства - 470 млн рублей на 2024 год, на модернизацию первичного звена здравоохранения - 2 млрд рублей на три года. На лекарственное обеспечение выделено 1,5 млрд рублей, на модернизацию школьных систем образования - 3 млрд рублей на три года, в том числе в 2024 году - 1,2 млрд. На комплексное развитие сельских территорий направят еще 2,2 млрд рублей на 3 года, на лесную отрасль - 1,3 млрд, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства - 4,8 млрд на три года. К федеральным средства в качестве софинансирования добавят 3 млрд рублей из областного бюджета, что планируется учесть во втором чтении бюджета.

Приоритеты в расходах

Основным приоритетом стало полное финансовое обеспечение региональных и национальных проектов, на них предусмотрено 45,3 млрд на три года, ко второму чтению эти расходы будут увеличены еще на 9,5 млрд рублей, сообщила замгубернатора. Планируется отремонтировать 476 км региональных дорог, продолжить возведение Некрасовского моста в Вологде, приведение к нормативу улиц Вологды и Череповца. В завершении программы переселения из аварийного жилфонда планируется расселить более 6 тыс. человек и ликвидировать 112 тыс. кв. м непригодного жилфонда.

На социальные расходы выделено 77,4 млрд рублей - это 56,6% от общего объема расходов. Запланировано повышение оплаты труда ряду категорий бюджетников. Господдержка в сфере национальной экономики составит 84 млрд, или 25,6% от общего объема. Расходы регионального Дорожного фонда запланированы на три года в объеме 62 млрд, они еще возрастут на 4,8 млрд ко второму чтению бюджета за счет дополнительной поддержки из федерального бюджета. На АПК предусмотрено 12 млрд рублей на три года, сохранены все основные направления поддержки аграриев. Так называемый "бюджет развития" области с учетом нацпроектов и решений градсоветов запланирован в сумме 72,3 млрд на три года, сообщила замгубернатора.

"Привлечение заемных средств кредитных организаций не планируется. Объем госдолга будет сохранен на экономически безопасном уровне и по итогам 2026 года составит 13,7 млрд, или 11% к объему собственных доходов. Планируется привлечение инфраструктурах бюджетных кредитов: в 2024 году - 1,2 млрд на приобретение общественного транспорта для Вологды и Череповца, в 2025 году - 286 млрд рублей", - заключила Голыгина. Большинством голосов депутаты приняли бюджет в первом чтении.