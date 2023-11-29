Титов отметил, что продукция производителей РФ находит покупателя по всему Китаю

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что отношения Москвы и Пекина находятся на самой высокой точке своего развития и "определяются как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Продукция производителей РФ находит своего покупателя в разных провинциях Китая, многое сделано для увеличения товарооборота между странами. Об этом заявил сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

"За последние годы много сделано для увеличения взаимного товарооборота. Открыты новые погранпереходы, появились новые авиарейсы - только из Харбина летают самолеты в шесть российских городов, на днях запускается рейс до Красноярска. Продукция российских производителей уже нашла свое место на полках магазинов как провинции Хэйлунцзян, так и других провинций Китая", - сказал он. Текст выступления имеется в распоряжении ТАСС.

При этом Титов подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина находятся на самой высокой точке своего развития и "определяются как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие". "Задача нашего комитета - это народная дипломатия. Чтобы мы стали не только стратегическими партнерами, что уже достигнуто, но и "стратегическими друзьями", - добавил он.

При этом уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей подчеркнул нацеленность развивать диалог и в области культуры. "Два следующих года будут объявлены перекрестными годами в области культуры России и Китая, поэтому особое внимание будет уделяться работе Совета по культуре. Будем развивать двустороннюю концертную деятельность. В этом году в Пекине выступал Большой театр - при поддержке главы Совета по экологии Олега Дерипаски. На днях начинаются концерты Хора Турецкого, но вообще мы планируем большую перекрестную программу. Не только классическая и эстрадная музыка, но и молодежные коллективы. Например, компания Black Star готовится организовать гастрольное турне очень популярного молодежного исполнителя из Китая", - указал он. По словам Титова, российская сторона также хочет организовать в Китае большую выставку российских вин.