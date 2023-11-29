Госдума ратифицировала протокол об урегулировании кредитного долга Пакистана перед РФ

По состоянию на 1 июня 2023 года общая сумма задолженности составила $79,15 млн, в том числе $44,34 млн - просрочено

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол № 2 о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Пакистана об урегулировании задолженности Пакистана перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам.

По состоянию на 1 июня 2023 года общая сумма задолженности Исламской Республики Пакистан перед Российской Федерацией по соглашению между правительствами РФ и Пакистана об урегулировании задолженности по ранее предоставленным кредитам от 10 октября 2001 года с учетом дополнений к нему составила $79,15 млн (не включая штрафные проценты), в том числе $44,34 млн - просрочено.

В рамках международной инициативы МВФ и ВБ об отсрочке платежей по обслуживанию задолженности беднейших стран, принятой странами "Группы двадцати" в апреле 2020 года (продлена в октябре 2020 года и апреле 2021 года), были подписаны меморандум Парижского клуба кредиторов от 9 июня 2020 года и дополнения к нему от 22 декабря 2020 года и 24 сентября 2021 года, предусматривающие отсрочку платежей по соглашению. Оформление на двустороннем уровне положений об отсрочке платежей по соглашению планировалось путем подписания очередного протокола, который однако вследствие затянувшегося процесса согласования с пакистанской стороной подписан не был.

Таким образом образовалась техническая просроченная задолженность в сумме $14,54 млн.

С февраля 2022 года в силу введенных США и Евросоюзом ограничительных мер в отношении России получение РФ платежей от стран-дебиторов в долларах США и евро стало невозможным, что привело к необходимости согласования альтернативных механизмов платежей в погашение и обслуживание задолженности перед Россией. По состоянию на 1 июня 2023 года сумма накопленной с 1 марта 2022 года задолженности Пакистана составила $29,8 млн - без учета штрафных процентов.

24 мая 2023 года в Москве был подписан протокол № 2 о внесении изменений в соглашение и протокол от 15 февраля 2021 года. Протокол предусматривает оформление на двустороннем уровне дополнений об отсрочке платежей по соглашению, погашение пакистанской стороной накопленной с 1 марта 2022 года задолженности не позднее 30 дней с даты начала временного применения протокола № 2 и неначисление на сумму накопленной задолженности процентов на просроченную задолженность в случае ее своевременного погашения, а также осуществление платежей в российских рублях или китайских юанях.