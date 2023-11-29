Шадаев считает, что технологии ИИ не нужны для оказания госуслуг

Министр цифрового развития РФ отметил, что эти технологии сейчас активно применяются в госуправлении, и, в частности, задействованы в системах городского видеонаблюдения, в системе распознавания медицинских снимков, а также в кол-центрах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) не нужны для оказания государственных услуг гражданам. Такое мнение в ходе Tadviser Summit выразил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Наша базовая идея заключается в том, что искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что там нет субъективного принятия решений, там все очень просто", - сказал министр.

Он напомнил, что технологии ИИ сейчас активно применяются в госуправлении, и, в частности, задействованы в системах городского видеонаблюдения, в системе распознавания медицинских снимков, а также в кол-центрах, "горячих линиях" и чат-ботах.

"Мы очень большой фокус делаем на фронтальный сервис, так, чтобы человеку было хорошо, удобно, чтобы все данные и заявления подтянулись, максимально быстро сформировались. С точки зрения фронтального взаимодействия определенный прогресс есть, но вот когда мы говорим про сроки оказания услуг, у нас практически [они] не сократились. Также не сократились издержки", - добавил министр.