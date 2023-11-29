Дефицит бюджета Югры в 2026 году ожидается на 40% выше, чем в 2023 году

При этом доходы бюджета в ближайшие три года составят 339,8 млрд рублей, 346 млрд рублей и 347,3 млрд рублей соответственно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа во втором чтении приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, следует из трансляции заседания окружной думы.

По данным властей Югры, согласно последним принятым региональной думой поправкам, доходы бюджета региона в 2023 году запланированы в размере 363,6 млрд рублей, расходы - около 383,5 млрд рублей, дефицит - порядка 19,8 млрд рублей.

"Характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит в 2024 году - 37 млрд рублей, в 2025 году - 15,3 млрд рублей, в 2026 году - 27,8 млрд рублей", - следует из документа.

В свою очередь, доходы бюджета в ближайшие три года составят 339,8 млрд рублей, 346 млрд рублей и 347,3 млрд рублей соответственно. Расходы - 376,8 млрд рублей, 361,3 млрд рублей и 375 млрд рублей соответственно.

Как отметил председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Борис Хохряков, бюджет на 2024 год будет больше нынешнего на 13%, по расходам - на 6%, при этом дефицит на треть меньше, чем было запланировано на этот год. Рост планируется за счет трех основных источников дохода - налог на прибыль, на имущество организаций и налог на доходы физических лиц.

Депутат окружной думы Оксана Михеева добавила, что расходы на развитие отраслей социальной сферы на 2024 год составляют почти 70% от общего бюджета региона.