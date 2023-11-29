СМИ: США планируют закупить у Греции для Украины 75 тыс. снарядов

По информации pentapostagma.gr, Соединенные Штаты планируют закупить у греческой стороны 50 тыс. 105-миллиметровых снарядов, 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов и 5 тыс. снарядов калибра 203 мм, чтобы пополнить украинские запасы вооружений

АФИНЫ, 29 ноября. /ТАСС/. США планируют приобрести у Греции для Украины 75 тыс. снарядов. Об этом сообщает греческий информационный портал pentapostagma.gr.

По его данным, США планируют закупить у Греции 50 тыс. 105-миллиметровых снарядов, 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов и 5 тыс. снарядов калибра 203 мм, чтобы пополнить украинские запасы вооружений. Переговоры об этом находятся на заключительной стадии. Общая цена, которой добивается греческая сторона, составляет $47 млн, пишет издание.

Европейский союз обязался поставить Киеву 1 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов к марту следующего года. Однако министр обороны Германии Борис Писториус предупредил 14 ноября, что обещание не может быть выполнено из-за слабости оборонной промышленности Европы, замечает портал.

В связи с намерением властей Греции продать снаряды США для поставок Украине издание отмечает, что обороноспособность греческих островов будет ослаблена, поэтому необходимо немедленно пополнить запасы боеприпасов, горючего и продовольствия на островах и в области Эврос на греко-турецкой сухопутной границе. По мнению pentapostagma.gr, Афинам следует сосредоточиться на немедленном приобретении ракет для комплексов Patriot, поскольку "турки попытаются с помощью своих многочисленных беспилотников создать условия для ослабления" ПВО Греции и истощения имеющихся у нее резервов.