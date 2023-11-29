Белоруссия и Россия планируют интегрировать системы учета древесины

Начальник управления производства и реализации продукции белорусского Минлесхоза Андрей Мацкевич отметил, что действующая в республике Единая государственная автоматизированная информационная система позволяет контролировать все этапы передвижения лесоматериалов и вести их учет

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство лесного хозяйства Белоруссии и Федеральное агентство лесного хозяйства РФ (Рослесхоз)планируют заключить соглашение о сотрудничестве в интеграции информационных систем учета древесины. Об этом в ходе проходящего в Минске заседания Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству среди стран - участниц СНГ сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

"Цель нашего соглашения - взаимный обмен информацией учета древесины. Чтобы сведения о древесине, которая транспортируется из России в Белоруссию и из Белоруссии в Россию, передавались автоматически, без участия людей. Обе страны должны знать, какой объем древесины транспортируется, для более эффективного взаимодействия лесопромышленных комплексов", - приводит его слова агентство БелТА.

Начальник управления производства и реализации продукции белорусского Минлесхоза Андрей Мацкевич отметил, что действующая в республике Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) позволяет контролировать все этапы передвижения лесоматериалов и вести их учет. "В настоящий момент в ЕГАИС зарегистрировано порядка 7 тыс. юридических лиц и предпринимателей, 15 тыс. системных пользователей с 13 тыс. транспортных средств. При этом только специалистами было проведено свыше 1,8 млн приходно-расходных операций, выписано свыше 33 тыс. лесорубочных билетов, учтено около 13,5 млн кубометров древесины", - проинформировал он.

Спиренков подчеркнул важность взаимодействия лесных ведомств стран СНГ в борьбе с лесными пожарами, вредителями и болезнями леса. "Чтобы и российские лесники, и белорусские, и казахские понимали, что происходит недалеко от них, чтобы они взаимодействовали, помогали друг другу при борьбе с такими опасностями, - сказал он. - Количество лесных пожаров становится все больше и больше. Мы не позволим огню хозяйствовать в лесах. Поэтому взаимодействие, оперативность тушения крайне важны".