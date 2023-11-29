АКРА присвоило девелоперу "Самолет" высокий рейтинг в сфере устойчивого развития

Компания получила рейтинг ESG-B

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Группа "Самолет" получила рейтинг ESG-B агентства АКРА в области устойчивого развития. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Рейтинговое агентство АКРА присвоило компании <...> рейтинг ESG-B, уровень ESG-4, что по шкале агентства, соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления, согласно методологии присвоения ESG-рейтингов", - говорится в сообщении.

ESG-рейтинг был присвоен компании впервые. АКРА отметило хорошие показатели "Самолета" в сфере образования отходов и сброса сточных вод, а также социальные инвестиции и гендерное равенство в корпоративной среде. На получение статуса также повлияло то, что у компании есть своя политика и показатели эффективности в области отраслевых ESG-рисков.

По словам руководителя направления устойчивого развития ГК "Самолет" Киры Смирновой, группа продолжит внедрять новые практики в сфере ESG. "Мы уже начали подготовку нашего годового отчета за 2023 год, где сможем продемонстрировать наши результаты в области устойчивого развития. Присвоение рейтинга для нас является объективной оценкой наших стараний и стимулом расти дальше", - процитировали ее в пресс-службе.

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московской области по объемам текущего строительства и второе место в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по МСФО выросла в I полугодии 2023 года до 9,2 млрд рублей.