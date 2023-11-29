Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о переносе платежей по госкредитам

Как сообщил на заседании ГД статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, по просьбе белорусской стороны в соглашении предусматривается перенос платежей в погашение основного долга по государственным кредитам с 16 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно на период с 2029 по 2034 год

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений, касающихся переноса платежей в погашение основного долга по госкредитам.

Соглашение было подписано в Москве 21 апреля 2023 года.

Как сообщил на заседании Госдумы статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, по просьбе белорусской стороны в соглашении предусматривается перенос платежей в погашение основного долга по государственным кредитам с 16 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно на период с 2029 по 2034 год. "Также в связи с прекращением расчета в этому году индикатора LIBOR, который является базой для определения плавающих процентных ставок по ряду кредитов, предлагается его замена на ставку SOFR", - указал Сазанов. По его словам, соглашение уже применяется с 22 апреля 2023 года.