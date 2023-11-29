Минпромторг представит поправки в закон о промышленном ГЧП в ближайшее время

Первый замглавы ведомства Василий Осьмаков также заявил о планах продолжить наращивать темпы механизма кластерной инвестиционной платформы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Минэкономразвития подготовил поправки о промышленном государственно-частном партнерстве (ГЧП) в соответствующий закон и надеется представить их в ближайшее время, рассказал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на пленарном заседании форума "Российский промышленник".

"Я очень надеюсь, что со следующего года мы вместе с Минэком сделаем такую вещь, как закон о промышленном ГЧП - государственно-частном партнерстве. Такие сейчас поправки подготовлены. Это именно вот про длинные проекты, куда частный бизнес не суется никогда сам", - отметил Осьмаков.

Кроме того, Минпромторг продолжит наращивать темпы механизма кластерной инвестиционной платформы, которая направлена на предоставление льготных кредитов промышленным предприятиям для реализации проектов по выпуску приоритетной продукции.

"Но вот эту вот дыру про очень убыточные, сложно окупаемые, тяжелые проекты нам еще предстоит закрыть. Мы сейчас делаем ставку с Минэком на закон о ГЧП. И, надеюсь, в ближайшее время его представить", - добавил первый замминистра.

Международный форум-выставка "Российский промышленник" проходит в Санкт-Петербурге с 28 по 30 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторами являются Минпромторг России, РСПП и правительство Санкт-Петербурга. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.